Travolto da una Fiat Uno vicino al Terminal bus del capoluogo, 78enne muore al Cardarelli

CAMPOBASSO. Quarto caso di investimento e quarto decesso dopo poche ore all'ospedale in Molise nel volgere di poche settimane. E' deceduto anche l'anziano travolto ieri in via Giambattista Vico a Campobasso, la strada che costeggia il terminal bus del capoluogo. A perdere la vita un 78enne, investito da una Fiat Uno. Il pensionato era stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo che a prestargli i primi soccorsi era stato lo stesso conducente. L'incidente è stato rilevato dalla Polizia municipale di Palazzo San Giorgio.