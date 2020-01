Pretende un caffè gratis e al diniego del barista danneggia i tavolini

TERMOLI. Si reca in un bar, al Sottovoce di via Martiri della Resistenza, ed esige un caffè gratis. Condotta particolarmente arrogante quella di un giovane immigrato di nazionalità romena, senza fissa dimora, che circola nei paraggi. Al diniego del barista è scattata l'ira funesta, che l'ha visto rovesciare i tavolini della terrazza e non solo, con un pugno ne ha anche danneggiato uno di quelli esterni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di via Cina, che hanno acquisito la testimonianza del barista, ma dell'autore dei danneggiamenti nessuna traccia, si era già dileguato.