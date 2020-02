PORTOCANNONE. Ennesima denuncia di degrado ambientale in basso Molise, stavolta a Portocannone. «Fa male al cuore vedere le nostre cunette piene di cumuli di rifiuti, nonostante un servizio di raccolta porta a porta, un'isola ecologica attiva 6 giorni su 7 ed un' Eco-isola informatizzata operativa h 24 - si legge sul gruppo social della maggioranza - sembra quasi che qualcuno si accanisca a fare del male a sé stesso ed alla propria Comunità.

Oggi stiamo facendo una pulizia straordinaria, ma è evidente che con i nostri scarsi mezzi non saremo mai in grado di monitorare tutti i nostri 13 Km quadrati di territorio.

La collaborazione ed il senso civico della Cittadinanza, sono elementi essenziali per la tutela dell'ambiente e del paesaggio che ci circonda ; per questi motivi l'Amministrazione Comunale organizzerà a breve, coinvolgendo anche la Scuola Primaria e Secondaria di Portocannone, una Giornata Ecologica con il fine di sensibilizzare il più possibile la Popolazione sui temi della salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano.

Con l'occasione ringraziamo le maestranze del Comune per il lavoro di pulizia straordinaria svolto ieri mattina.»