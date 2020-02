Perizia sulla Panda rossa, primo step durato 3 ore: oggi si riprende

TERMOLI. Riprenderanno questa mattina, sempre all’Officina Cenci di via Corsica, gli esami peritali della Fiat Panda rossa, il veicolo sparito assieme a Victorine Bucci nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, poi rinvenuta e ripescata con all’interno il cadavere senza vita della 42enne oltre un mese dopo al Molo Sud del Porto di Termoli.

Le prime ispezioni, disposte come accertamenti irripetibili dalla Procura della Repubblica di Larino, sono iniziate ieri alle 15.30 e vi hanno preso parte, per le ore di durata, anche il compagno 56enne della donna e il suo avvocato difensore, Ruggiero Romanazzi, che non hanno nominato un perito di parte. Sono state controllate minuziosamente tutte le parti esterne della utilitaria.

La Procura ha dato 90 giorni all’ingegnere Giovanni Russo, dovrà stabilire da dove e in che modo l’auto di Vicky sia finita in acqua fornendo ulteriori elementi agli investigatori. Dalle prime immagini del recupero l’auto sequestrata e trasferita nell’officina alla periferia Sud della città aveva i finestrini anteriori aperti, era priva di paraurti e di altre parti della carrozzeria anteriore.

Cercherà di individuare il punto dal quale la Panda si sia inabissata ma anche di capire come sia possibile che sia finita in acqua senza lasciare tracce o pezzi evidenti nella zona del porto.