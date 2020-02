SAN MARTINO IN PENSILIS. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio odierno sulla Sp 131 in territorio di San Martino in Pensilis, dove si trova un grosso albero pericolante alto circa 20 metri, già interessato in precedenza da un incendio che ne aveva scavato la base del tronco, di circonferenza di 5,60 metri. Sul posto anche il personale dell'Anas e un'autoscala proveniente da Campobasso.