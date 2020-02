Condizioni della Panda rossa incompatibili con la caduta dal Molo Sud

TERMOLI. Continuano a emergere particolari e ricostruzioni contrastanti tra loro rispetto alla vicenda tragica di Victorine Bucci.

Nessuna terza marcia inserita, il finestrino posteriore infranto durante le operazioni di recupero in mare e nessuna chiave inserita sul lato dello spegnimento. Indiscrezioni provenienti dai due giorni di perizie effettuate sulla Fiat Panda rossa di Victorine Bucci, sia nell’officina Cenci di via Corsica che nella simulazione di sabato mattina sul Molo Sud del porto di Termoli. Ed è proprio questo frangente tecnico che evidenzia uno dei fattori dirimenti dell’intera vicenda. Secondo il perito Giovanni Russo, infatti, sarebbe stato impossibile volare giù dagli scogli e avere la Panda rossa in quelle condizioni, senza danni considerevoli alla carrozzeria.

Insomma, al di là di quanto farà emergere lo studio delle correnti marine, la vicenda diventa sempre più intricata, con elementi che si pongono in contraddizione tra loro, luogo del ritrovamento e condizioni della macchina, telecamere e testimonianze con date discordanti. Il verbale del perito nominato dalla Procura di Larino è stato chiuso proprio sabato, salvo essere riaperto per ulteriori novità. Sempre sabato mattina è stato ripescato qualche accessorio appartenente alla Panda, lasciato sugli scogli in precedenza. Chiusi, dunque, gli esami peritali della Fiat Panda rossa, il veicolo sparito assieme a Victorine Bucci nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, poi rinvenuta e ripescata con all’interno il cadavere senza vita della 42enne oltre un mese dopo al Molo Sud del Porto di Termoli.

Ora i riflettori si accenderanno nuovamente sulle testimonianze e soprattutto sull’esito dell’autopsia.