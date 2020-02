Don Marino, al Gip se aprire il nuovo processo sui fatti dopo i 14 anni di Giada

LARINO. La richiesta di archiviazione per il secondo filone d'indagini, che mirava alla riapertura sul periodo in cui Giada Vitale aveva oltre i 14 anni, era stata impugnata nell'autunno 2019, dall'avvocato Giuseppe D'Urbano.

Nonostante la doppia condanna in primo e secondo grado a carico di don Marino Genova per il periodo di rapporti sessuali avuti con Giada Vitale, riferiti al periodo in cui la ragazza non aveva nemmeno 14 anni, per la fase successiva. Dai 14 anni in su. Nel 2016 l'allora gup del tribunale di Larino, Daniele Colucci, prosciolse il prelato. Successivamente, il legale di Giada, Giuseppe D'Urbano, chiese di riaprire le indagini, ma la Pm Ilaria Toncini ha chiesto l'archiviazione.



Le indagini supplementari sono state delegate alla squadra mobile, attraverso l'escussione di medici e psicologi che hanno avuto in cura la stessa giovane, oltre ad acquisire e valutare ulteriore documentazione. "Non appare delinearsi ed emergere in maniera chiara e univoca una condizione di inferiorità fisica o psichica", scrive la Toncini. Richiesta di archiviazione impugnata con una opposizione dalla parte offesa, discussa oggi, dinanzi al Gip Rosaria Vecchi, con la presenza dell'avvocato d'ufficio Santa Paola Di Fortunato per don Marino Genova.

Il Gip si è riservato entro questa settimana, probabilmente in 3-4 giorni, di decidere a riguardo.