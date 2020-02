Ancora intemperanze e atti vandalici nella zona delle Madonna delle Grazie

TERMOLI. C’è qualcosa che non va nella zona che ruota attorno alla Madonna delle Grazie. Ancora forze dell'ordine impegnate a causa delle intemperanze di qualche senza fissa dimora. Un immigrato, evidentemente alterato dall'abuso di sostanze alcoliche, era andato in escandescenze nel primo pomeriggio di domenica, nell'area del parchetto della Madonna delle Grazie. Solo il giorno prima era stato protagonista di un atto teppistico in un vicino bar.

Nella notte tra domenica e lunedì, invece, Polizia e Carabinieri ancora chiamati a intervenire. C’era una ragazza con un cartone in mano che piangeva in continuazione, imprecava, faceva avanti e indietro. Si metteva sotto il tendone frutta di questo della tendone del fruttivendolo e ogni tanto faceva volare un pezzo. I residenti e gli esercenti cominciano a mostrare segni di insofferenza e preoccupazione per questi atteggiamenti reiterati a strettissima distanza l’uno dall’altro.