GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa la Cittadinanza che sono stati rilevati danni, da atti vandalici, al patrimonio pubblico presso la palestra all’aperto della scuola in Piazza Indipendenza. Potrebbe trattarsi degli stessi vandali che hanno danneggiato la porta della scuola di musica a Castellara e il locale commerciale appena ristrutturato. Il campo si trova sotto il comune, sotto le finestre della sala consiliare e degli uffici tecnici.

“Occorre che la Comunità – dichiara il Sindaco di Guglionesi, l’avv. Mario Bellotti – ci dia una mano per contrastare e fermare questa deriva di violenza al patrimonio pubblico. Saranno perseguite le opportune azioni per individuare e per identificare i responsabili”.