​“Umiliato davanti agli altri clienti perché avevo lo zaino e volevo entrare nel negozio”

TERMOLI. Umiliato: è questo l’aggettivo che ricorre, più di altri, nel racconto che M. D. C., 50enne termolese, ha deciso di fare a TermoliOnline. La vicenda si svolge lo scorso 31 gennaio nel supermercato Oasi presente all’interno del centro commerciale ‘La Fontana’ ed a raccontarla è lo stesso protagonista che ha chiesto di restare anonimo: “Mi sono recato lì assieme ai miei genitori. Mio padre ha 90 anni ed è disabile. A causa di alcune operazioni dovute ad un tumore, non riesce più a deambulare da solo e si appoggia al mio braccio. Mia madre, di qualche anno più giovane, non riesce a sorreggerlo ed ho sempre paura che possano cadere. Per questo io e mia sorella, a turno, li accompagniamo per le faccende”.



Dopo aver parcheggiato l’auto al piano superiore, il 50enne scende al piano del supermercato con l’ascensore. Sulle sue spalle ha uno zaino dove custodisce i suoi effetti personali (tablet, cellulare, portafoglio, carte di credito e documento): “Lo uso sempre perché così ho le mani libere per aiutare mio padre e nessuno mi ha mai detto nulla”. Una volta entrato nel supermercato, viene fermato dalla guardia giurata: “Mi ha detto ‘Tu non puoi entrare’. Alla mia domanda di delucidazioni mi ha risposto che avevo lo zaino sulle spalle”.

Cos’è accaduto dopo?

“La guardia mi dice che hanno subito diversi furti e molte persone utilizzano gli zaini schermati, principalmente da carta stagnola, per il taccheggio – continua il 50enne - A quel punto mi sono offerto di aprire lo zaino e mostrargli che non era schermato e che lì erano custoditi i miei oggetti personali. Mi ha detto che, se fossi voluto entrare, avrei dovuto lasciare lo zaino al box informazioni. Ho deciso di attendere i miei genitori fuori, lasciando mio padre con mia madre e con il pensiero di un’eventuale caduta dei due che avrebbe potuto portare anche a danni fisici”.

M.D.C., dopo aver deciso di restare fuori, chiede di parlare con il Direttore: “Gli ho chiesto perché non potessi entrare dal momento che non ho visto cartelli di divieto da nessuna parte. Di tutta risposta mi ha detto ‘Tu non puoi entrare con lo zaino’. Se non ci fosse stato mio padre me ne sarei andato. Mi sono alterato, la gente mi guardava pensando che avessi rubato qualcosa. Mi sono sentito in imbarazzo, discriminato ed umiliato. Ho chiamato la sede centrale di Gabrielli, raccontando il fatto”.

Perché non hai lasciato lo zaino al box informazioni, come suggerito dalla Guardia Giurata e dal Direttore?

“Se vado in banca o in altri negozi di elettronica ci sono i cassetti con la chiave in cui riporre zaini e borse e, in mancanza di questo, c’è la guardia giurata che imbusta lo zaino e permette di portarlo all’interno del negozio. All’Oasi non hanno né box né possibilità di imbustare. Perché dovrei fidarmi di lasciare il mio zaino lì, senza che venga custodito? Chi mi assicura che qualcuno, con la mano lesta, non ne rubi il contenuto? O che qualcuno non dia un calcio allo zaino rompendo gli oggetti contenuti al suo interno? Non mi fido. Tra l’altro mentre ero lì a discutere sono entrate numerose persone che avevano zaini e borse e che sono passate tranquillamente senza richiami”.

Cosa chiedi ora?

“Le scuse del Direttore per i toni usati ed il modo in cui sono stato trattato. Volevo fargli notare l’assenza dei box, ma non mi hanno nemmeno ascoltato. Per loro non dovevo entrare con lo zaino e basta. Avrei aperto lo zaino sia all’entrata che all’uscita, se me lo avessero chiesto anche se non ne hanno il diritto, perché ho la coscienza a posto”.

Il direttore dell’Oasi, contattato telefonicamente da TermoliOnline, ha riferito: “Abbiamo invitato l’uomo a lasciare lo zaino al box informazioni. Non lo abbiamo accusato di nulla. Come sempre, gentilmente, chiediamo ai clienti di lasciare borse e zaini al box. Sono tutti custoditi e forniamo un numero identificativo del bene lasciato. Facciamo così anche con gli studenti: prendono i soldi ed il cellulare, lasciano lo zaino e lo recuperano quando hanno terminato la spesa. È una prassi aziendale. Abbiamo ricevuto diversi furti, perpetrati con zaini schermati e dobbiamo difenderci. C’è anche un cartello in negozio”.