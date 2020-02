Febbre sospetta di ritorno dalla Cina, in corso i test clinici sulla 26enne

CAMPOBASSO. La paziente di 26 anni trasportata d'urgenza dal Pronto soccorso di Termoli al Cardarelli di Campobasso è stata ricoverata nel reparto delle malattive infettive. A riguardo è giunta una nota ufficiale dell'Asrem.

«In data odierna è stata ricoverata, in isolamento, presso l’Unità operativa Malattie Infettive dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso una paziente in stato febbrile proveniente dalla Cina. Immediatamente il caso è stato rapidamente individuato e sono state adottate tutte le previste misure di profilassi a tutela degli operatori. Allo stato sono in corso gli accertamenti declinati dal protocollo aziendale e dalle circolari ministeriali. Il test di conferma sarà effettuato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. Quotidianamente sarà emesso apposito bollettino sanitario.