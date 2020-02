ISOLE TREMITI. Denuncia bis sempre dalle Tremiti, è arrivata la nota di F. A., che ci ha rimesso un gozzo che aveva ereditato dal padre, del valore di 20mila euro ma affettivamente parlando molto di più, a causa della burrasca odierna. «La mia barca affonda a causa del temporale che si sta abbattendo qui a Tremiti. Ormai da moltissimi anni siamo costretti a convivere con l'ansia di perdere le nostre imbarcazioni a causa dei tanti temporali, che ormai in tutto l'arco dell'anno si abbattono sull'arcipelago, dovete pensare che molti di noi sono l'unica fonte di reddito che ci permette di vivere e fare studiare i nostri figli in continente, permettendogli di avere un futuro più certo.

Negli anni tanti di noi, come è successo a me in questa occasione hanno visto inghiottire dalle onde la propria imbarcazione, e tanti come mio padre per me e mio fratello hanno fatto infiniti sacrifici per potere offrire ai propri figli una fonte di reddito per sostenere la propria famiglia.

Diverse amministrazioni si sono susseguite, e hanno cercato inutilmente di avviare progetti per un porto sicuro, ma tutti venivano rigettati perché dove doveva nascere il porto, era presente una colonia di Poseidonia, una pianta acquatica protetta, di conseguenza niente porto, perché gli ambientalisti dicono "no, la Poseidonia non si tocca".

Ora io dico, in molti altri posti hanno sradicato la Poseidonia da un sito di interesse per trapiantarlo in un altro senza perdere la colonia, la medesima cosa non è possibile che a Tremiti non possa essere fatta, e mai possibile che nel 2020, siamo ancora costretti a vedere queste scene, io dico, ma che stiamo aspettando che ci scappi il morto (cosa che è già successa qualche anno fa) ne volete altri sulla coscienza, mi rivolgo a tutti coloro che reputano la vita e i sacrifici delle persone più importanti di una pianta che potrebbe tranquillamente essere spostata, e che certamente se potesse parlare direbbe "io posso essere sacrificata, la vita di un padre di famiglia, o di un figlio no!"

Quindi aprite gli occhi io ho perso la barca in questo temporale, quante se ne dovranno perdere ancora, quanta gente dovrà ancora rischiare la propria vita per salvare la sua barca prima di avere un porto sicuro?

A voi la risposta!»