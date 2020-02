Cade dalla bici e lo ricoverano al San Timoteo, in bocca al lupo Antonio Casolino

TERMOLI. E' ricoverato al reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale San Timoteo il 92enne mito del nuoto molisano e termolese, Antonio Casolino. E' caduto nel primo pomeriggio di oggi, in sella alla sua bicicletta, in via D'Ovidio. E' stato soccorso dal 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che l'hanno subito trasportato al Pronto soccorso del nosocomio di viale San Francesco. Per lui un trauma cranico e altre contusioni. In bocca al lupo per una pronta guarigione campione senza tempo!