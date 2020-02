Si accoltella alla stazione di servizio, 27enne trasportato al Pronto soccorso

CAMPOMARINO. Carabinieri della stazione di Campomarino e il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza sono intervenuti nella tarda serata di mercoledì a causa di un gesto di autolesionismo di un 27enne romeno. C. C. C. queste le sue iniziali. Il giovane immigrato mentre stava cenando si è ferito volutamente con un coltello a un braccio. L'episodio e' avvenuto a un distributore di carburante sulla statale 16. Il 27enne è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.