Il vento sradica un lampione già ridotto male, il palo colpisce un'auto in sosta

TERMOLI. Erano circa le 2 della notte appena trascorsa, quando in via Fratelli Brigida, quando sicuramente a causa del vento, aiutato probabilmente da fatto che era molto eroso dalla ruggine alla base, un palo dell'illuminazione pubblica è stato divelto ed è caduto pesantemente a terra colpendo anche una autovettura in sosta.

Data l'ora notturna per fortuna di passanti non ce ne fono stati, possiamo immaginare se fosse accaduto in pieno giorno il panico e chissà magari quali altre conseguenze vi sarebbero potuto essere.