Un'altra giovane vita spezzata dalla strada, è morto il 20enne ferito sulla statale 17

CAMPOBASSO. Fine d'anno e prime settimane del 2020 davvero tragiche sulle strade molisane. Tanti incidenti gravi e investimenti mortali. L'ultima vittima, giovanissima, il 20enne Tomas Hoti. Il ragazzo di Macchiagodena era in gravissime condizioni da venerdì scorso, dopo lo schianto in cui era rimasto coinvolto all'altezza dello svincolo per San Massimo della statale 17. Era stato portato in Rianimazione al Cardarelli, ma il 20enne è deceduto nella mattinata di oggi. Nel paese di residenza per volere del parroco, don Franco, c'era stata anche una veglia di preghiera.