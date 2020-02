CAMPOMARINO. Incidente nella mattinata di oggi sulla SP 40, la strada provinciale che collega Portocannone a Campomarino. Impatto piuttosto violento, con ilveicolo che si è ribaltato su un fianco. Per fortuna pare che non ci siano state particolari conseguenze per le persone che occupavano l'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, nonché la Polizia locale di Campomarino e l'assessore alla Sicurezza del comune di Portocannone, Nicola Musacchio. Il traffico ha subito dei rallentamenti, per tornare poi scorrevole.