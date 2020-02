Rischia di investirla, la insulta e l'aggredisce

TERMOLI. Che disavventura quella di ieri sera, intorno alle 18.45, per una signora di 50 anni di Termoli.

Si dirige verso l’uscita posteriore di via Madonna delle Grazie, ha quasi varcato il cancello, quando un’auto che sta facendo la manovra opposta, con alla guida un uomo all’incirca della stessa età, forse distratto, rischia di colpirla con la vettura.

Un quasi investimento da cui nasce un battibecco, con la donna che fa presente il rischio appena scampato, e l’altro che nonostante l’accaduto inizia a insultare e inveire contro la 50enne, minacciandola che se fosse entrata in macchina le avrebbe prese.

La signora ha respinto gli insulti e le ingiurie a suo carico e a questo punto l’uomo, mentre intorno c’erano anche altre persone, sia al volante che a piedi, è sceso dall’abitacolo e ha mollato un sonoro ceffone in volto alla malcapitata, procurandole un trauma all’occhio, non solo, l’ha strattonata per tentare di portarla dentro la sua station wagon, ma fortunatamente, lei ha reagito ed è riuscita a divincolarsi.

Grazie all’aiuto di una ragazza che stava nei paraggi ha anche acquisito il numero di targa, fondamentale per la denuncia, che verrà presentata ai Carabinieri della compagnia di Termoli, appena munita di referti medici seguiti all’aggressione.

La signora per il tramite di Termolionline vuole appellarsi a tutti coloro che hanno visto la scena, un signore in auto ha anche apostrofato l’aggressore con un “vergognati” passando in quel momento.

A lui e a chiunque avesse assistito al misfatto si rivolge l’accorato appello della donna, ancora visibilmente scossa da quanto avvenuto ieri.