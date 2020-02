TERMOLI. Un 19enne di Termoli, R. E., coinvolto in un incidente nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte. Era alla guida di un Suv quando il veicolo ha impattato contro lo spartitraffico del lungomare Nord, all'altezza della stazione di servizio Ip in via Amerigo Vespucci, e si è ribaltato. Dopo l'urto, per fortuna l'auto si è riposizionata sulle 4 ruote, permettendo ai soccorritori di prendersi cura del giovanissimo conducente, che altrettanto con buona sorte non ha subito conseguenze significative. Sul posto sono intervenuti il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza dalla postazione di Montenero di Bisaccia, ma non è stato necessario trasportare il 19enne al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Rilievi e disciplina della circolazione stradale affidati alle forze dell'ordine.