TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli chiamati a intervenire nel primo pomeriggio per un incendio di sterpaglie piuttosto esteso. Gli uomini del 115 si sono diretti su una porzione di territorio in agro di Campomarino, alle spalle del vecchio stabilimento dello Zuccherificio del Molise, a margine del corso d'acqua del Biferno. Le fiamme hanno divorato un paio di ettari, almeno, ma le operazioni di spegnimento del fuoco erano ancora in corso.

Il clima quasi primaverile sicuramente ha favorito la propagazione dell'incendio.