VASTO. Ancora un incidente auto-cinghiale lungo la statale 16, in territorio di Casalbordino.

E' accaduto sabato sera, intorno alle 22.45, e il malcapitato questa volta è un operaio Sevel che tornava dal lavoro e ha distrutto la parte anteriore del suo suv Kia Sportage.

Questo il suo racconto: "Poteva essere una tragedia e così non è stato fortunatamente. Sono un manutentore che lavora in Sevel e mentre ero di ritorno a casa dopo una lunga giornata lavorativa ho preso in pieno un cinghiale con la mia auto. Per fortuna mi è andata bene, l'ungulato era di media taglia e sono stato bravo ad evitare che altri veicoli venissero coinvolti.

Ma cosa dobbiamo fare per far capire alle istituzioni la drammaticità della situazione? Ma è possibile che appelli, solleciti, denunce non bastano per far prendere seri provvedimenti sulla questione? Ma è possibile che dobbiamo aspettare la prossima vittima per fare qualcosa? Ci sono persone che hanno perso i loro cari e che nessuno mai potrà riportarli indietro. Figli che cresceranno senza madri e padri per colpa dei cinghiali i che si riproducono all'infinito e che provocano incidenti giornalieri.

Nulla è stato fatto per arginare il fenomeno in maniera concreta, anzi c'è chi si accanisce contro chi li caccia a proprie spese e cerca di limitare nel possibile tragedie e danni sia su persone che cose. Oramai gli automobilisti si sono rassegnati a transitare nelle nostre zone con dita incrociate e con colpi di clacson.

Le istituzioni si facciano carico della situazione e facciano agire chi è in grado di limitare il problema: i cacciatori. Per ogni capo abbattuto potrebbe esserci una vita umana salvata, il calcolo è ben fatto, senza demagogia, e soprattutto con la buona pace degli animalisti.."