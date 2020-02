Furti compiuti e sventati, che fine ha fatto la videosorveglianza al Cosib?

TERMOLI. Tra i vari imprenditori consorziati al Cosib c'è ancora chi spera nella videosorveglianza, ma i ladri non certo attendono che si attivi...

Quattro tentativi di furto in basso Molise, anzi sulla costa adriatica, due dei quali a segno e il grosso, enorme punto interrogativo sul perché non funzioni il sistema di videosorveglianza del Cosib, per tutelare le aziende insediate nel perimetro consortile. Nei giorni scorsi in una delle aziende prossime alla statale 87 Sannitica, nell’ambito della zona industriale B, è stato rubato un automezzo.

Nella notte tra venerdì e sabato, invece, cinque banditi hanno provato a forzare un capannone che si trova ai margini della statale 16, verso Campomarino, ma non sono riusciti a intrufolarsi. Nella stessa notte violato un casolare nella periferia agreste di Petacciato, dove sono state portate via attrezzature e arnesi per la coltivazione.

Sempre a Petacciato, il tempestivo arrivo dei militari dell’Arma, in appena 4 minuti, è stato sventato il furto di un autocarro dal deposito di una officina meccanica.