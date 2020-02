Operaio 39enne in coma a Pozzilli, s'indaga

TERMOLI. Profonda lesione al capo e fratture sul corpo per un 39enne di Campomarino, che versa in stato di coma farmacologico al Neuromed di Pozzilli, dopo essersi presentato sulle sue gambe, nella notte tra venerdì e sabato, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Lui ha dichiarato al momento del ricovero di essere caduto in casa, sulle scale, ma gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina non credono che la dinamica effettiva sia stata questa.

Intanto, vista la gravità delle ferite riportate, il 39enne è stato trasferito immediatamente a Pozzilli.