Tragedia in via Pertini, non ce l'ha fatta la 24enne portata in codice rosso al San Timoteo

TERMOLI. Tragedia quella avvenuta nel primo pomeriggio di oggi in via Pertini. La ragazza 24enne, Valentina Enza La Porta, che era in sella alla moto non ce l'ha fatta. E' deceduta poco dopo il suo arrivo in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Troppo gravi le lesioni subite nell'impatto tremendo contro l'autobetoniera.

La ragazza tornava a casa, dove abitava in via del Molinello, dopo aver lavorato a un bat-tabacchi locale di San Giacomo degli Schiavoni. Sul posto erano intervenuti il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato d'urgenza in codice rosso la ragazza rimasta a terra esanime dopo lo schianto tra moto e betoniera. Per primi sono giunti gli agenti del Commissariato, che hanno contribuito a gestire la viabilità e la Polizia municipale, ai quali sono stati affidati i rilievi.