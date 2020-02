TERMOLI. Ancora un incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Termoli. Per fortuna con conseguenze diametralmente opposte al tragico scontro di via Pertini. Una 64enne di nazionalità straniera, A. R., mentre era al volante della sua Fiat Panda si è ribaltata nel tratto che collega via Giappone a via del Molinello. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza. Per fortuna, la conducente non ha subito traumi.