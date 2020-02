TERMOLI. Abbiamo chiesto ad Antonio Giuditta, delegato al Calcio Femminile regionale, un ricordo, un pensiero di Valentina. Lei giocava a calcio a 5 con l'Arcadia.

«Basta vedere le sue foto per capire che era una ragazza solare, dolce, ma allo stesso tempo decisa a portare avanti le sue passioni (come quella del calcio). Bravissima atleta (era stata convocata anche in rappresentativa regionale ) ma soprattutto umile. Noi amanti del calcio a 5 siamo una grande famiglia ed abbiamo vissuto insieme a lei momenti bellissimi ed ora ci sentiamo un po’ soli, ma dobbiamo farci forza e superare momenti come questo. Cercheremo di essere vicini il più possibile a Giada (la sua compagna) ed ai genitori. Riposa in pace Valentina, insegna il FutSal agli Angeli».