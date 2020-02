Rovina a terra dal marciapiede, 82enne trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI. Spavento poco prima di mezzogiorno in via Madonna delle Grazie, a Termoli. Una signora anziana, 82enne, è caduta dal marciapiede, inciampando volto a terra, mentre si stava dirigendo al Santuario Madonna delle Grazie. Si è ferita al volto, che sanguinava non poco. E' stata subito soccorsa da alcuni passanti, che hanno proceduto a chiamare il 118, intervenuto dopo poco coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. L'82enne A. D. T., che abita poco distante dal luogo della caduta, è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli con trauma facciale.