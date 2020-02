CAMPOMARINO. Numerosi incendi di sterpaglie e incolto, con un rogo che ha persino minacciato un vigneto a Campomarino. Almeno due gli interventi di rilievo dei Vigili del fuoco in basso Molise nel pomeriggio di oggi. Il primo è stato compiuto tra Montecilfone e contrada Sinarca, sulla strada che porta verso la costa. Il secondo, più rognoso, in contrada Ramitelli a Campomarino. Roghi che vista l’eccezionalità del periodo, non possono non considerarsi dolosi.