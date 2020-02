Travolta da un'auto sulle strisce pedonali

TERMOLI. Non c'è tregua per la sicurezza stradale a Termoli. L'ora di punta dell'ingresso alle scuole è certamente uno dei momenti più critici e a farne le spese, stavolta, sperando in conseguenze non troppo gravi, è stata una signora, travolta sulle strisce pedonali in via Martiri della Resistenza. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato la donna al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

La donna è caduta a terra dopo l'impatto, sul posto anche le forze dell'ordine, i rilievi sono stati compiuti dagli agenti della Polizia municipale. La 52enne coinvolta, G. C. di San Martino in Pensilis, ha subito traumi alla spalla e al bacino