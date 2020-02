Non ce l'ha fatta il 39enne operaio di Campomarino, è morto al Neuromed

CAMPOMARINO. Dolore a Campomarino per la morte del 39enne Michele Monteferrante, l'uomo che si trovava in coma al Neuromed di Pozzilli dal secondo fine settimana di febbraio.

L’operaio di Campomarino era stato trasferito nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 a Pozzilli dal Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il giovane era rientrato in casa dopo una serata assieme agli amici intorno alle 4 ed è stato poi trasportato dal 118 con l’ambulanza al San Timoteo, quando la madre si è accorta che il figlio aveva rimediato e non si sa come ferite profonde. Il viaggio al nosocomio di viale San Francesco e poi a quello di Pozzilli. La Polizia, con Squadra Mobile e commissariato, sta cercando di ricostruire cosa sia davvero accaduto, se semplice caduta accidentale, sulle scale, come dal 39enne asserito, oppure altro. Setacciate le immagini della videosorveglianza. Si indaga a 360 gradi, senza escludere alcuna pista.

Probabile che la Procura della Repubblica di Larino possa disporre l'autopsia.