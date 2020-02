Nessuna autopsia sulla salma del 39enne, oggi i funerali di Michele Monteferrante

CAMPOMARINO. Dolore e sgomento a Campomarino per la morte di Michele Monteferrante, l'operaio 39enne deceduto a Pozzilli. Contrariamente a quanto avevamo ipotizzato, viste le indagini della Polizia avviate dopo il suo ricovero, il feretro è stato subito restituito alla famiglia e oggi pomeriggio si celebrano i funerali alle ore 16, presso la chiesa di Santo Spirito.

In paese l’operaio era molto conosciuto, tanto che viste le sue condizioni ormai disperate, domenica scorsa era stata annullata anche una manifestazione sulle Foibe di caratura nazionale.

Il suo dramma è avvenuto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 a Pozzilli dal Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il giovane era rientrato in casa dopo una serata assieme agli amici intorno alle 4 ed è stato poi trasportato dal 118 con l’ambulanza al San Timoteo, quando la madre si è accorta che il figlio aveva rimediato e non si sa come ferite profonde. Il viaggio al nosocomio di viale San Francesco e poi a quello di Pozzilli. La Polizia, con Squadra Mobile e commissariato, hanno cercato di ricostruire cosa sia davvero accaduto, se semplice caduta accidentale, sulle scale, come dal 39enne asserito, oppure altro. Vennero setacciate anche le immagini della videosorveglianza.