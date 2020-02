Ragazza termolese aggredita in metropolitana a Londra, finisce all'ospedale

TERMOLI. Una ragazza termolese si trova ricoverata in un ospedale della capitale del Regno Unito, a Londra. Spiacevolissimo l'episodio in cui è stata coinvolta nella serata di ieri in metropolitana, quando per motivi al vaglio della Polizia inglese, è stata aggredita in un vagone della celeberrima Tube.

Probabilmente è stata aggredita da un ragazzo ubriaco, che l'ha colpita al volto, procurandole la frattura del setto nasale.