Abbatte segnale stradale e finisce la corsa quasi dentro la tabaccheria

TERMOLI. Al volante nella notte tra sabato e domenica, forse con la vista annebbiata dall'alcol... prende in pieno un segnale stradale verticale, ci passa sopra e finisce la corsa in auto sul marciapiede, a pochi centimetri da una tabaccheria. Evidente il pericolo per eventuali pedoni, altri automobilisti e proprietà private, al di là dell'arredo urbano. La segnalazione ci è stata fatta da un residente stufo di vedere via Martiri della Resistenza, nella direzione del cimitero, percorsa da veicoli che infrangono sistematicamente i limiti di velocità urbani e non sono poche le polemiche sollevate nelle ultime settimane a causa degli incidenti stradali ripetuti, alcuni dei quali mortali.