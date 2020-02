Vandali in azione: staccato e gettato via uno dei cartelli che invitano a baciarsi

TERMOLI. È stato rotto, staccato e poi gettato sotto il muraglione della passeggiata a Piè di Castello, ma non prima di essere stato vandalizzato con scritte bianche e nere: l’indegna fine è toccata, stavolta, ad uno dei cartelli, dislocati all’interno del Borgo Antico, che invitano residenti e turisti a baciarsi per il periodo di San Valentino. Una promozione turistica, ideata dall’associazione Turismol, che ha ottenuto un enorme successo, sulla scia di altre realtà italiane che lo hanno proposto per prime.

A denunciare il vandalo (o vandali) di turno, è la stessa associazione promotrice che, sulla sua pagina Facebook, condanna fermamente il gesto e chi lo ha commesso: “Ce lo aspettavamo l’imbecille di turno. Cosa hai risolto con questo gesto idiota? Il segnale non ti dava nessun fastidio”. Parole dure che fanno trasparire la delusione e la rabbia nei confronti di chi, irrispettoso del tempo e della passione altrui, si permette di rovinare il lavoro svolto in favore dell’intera collettività.

Un fenomeno, quello del vandalismo, che va avanti da anni a Termoli (e non solo) e che, nelle ultime settimane sembra aver raggiunto picchi altissimi: dal bar Sottovoce dove un uomo ha rotto i tavolini per non pagare un caffè, passando per la giostra destinati ai disabili, rotta pochi giorni dopo la sua inaugurazione, fino a Guglionesi con i danneggiamenti perpetrati nella palestra all’aperto della scuola di Piazza Indipendenza e Petacciato dove sono stati divelti i cestini dell’area fitness (stessa sorte toccata a quelli del Terzo Corso a Termoli), solo per citarne alcuni.

Un passatempo, per chi lo compie, che non ha nulla di divertente e che causa danni materiali ed un forte senso di apprensione nella comunità, sempre più preoccupata da questa escalation di atti vandalici, che sollecita il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e di illuminazione, oltre all’incremento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio. Temi che sono stati discussi anche nel corso della Quinta Commissione Consiliare per tentare di contrastare atti di bullismo e vandalismo.