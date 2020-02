Il saluto a Raffaele: «Nel 2020 si può ancora morire di emigrazione per trovare lavoro?»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Stroncato da un infarto, lontano dalla famiglia, che amava tanto. Ma davvero tanto, basti pensare che negli ultimi anni, prima da Bologna e poi da Firenze, tornava regolarmente ogni venerdì sera, per poi ripartire puntualmente il lunedì mattina. E non erano viaggi di piacere. Poiché sempre da anni stava cercando disperatamente un lavoro.

Una storia di emigrazione dal Molise e come dirà lo stesso parroco don Nicola Mattia nell’omelia dei funerali, che avranno luogo oggi alle 15.30, alla chiesa San Pietro Apostolo di San Martino in Pensilis, «Nel 2020 un italiano può ancora morire di emigrazione per trovare lavoro?»

Lui è (perché rimarrà così nei cuori di chi gli ha voluto bene, in primis moglie e figli, oltre al resto della famiglia e ai conoscenti e amici) il 57enne Raffaele Raimondo.

Cercare la dignità del lavoro, che nobilita l’uomo e debilita il disoccupato, nelle forze morali, è atto meritorio, rispetto a tanti che invece subiscono senza reagire l’inerzia del quotidiano, ma stavolta il destino è stato tanto avverso quanto beffardo.

Una storia emblematica, di quelle che fanno soffrire nuclei familiari costretti alla lontananza quando il focolare dell’amore arde con costanza.

Alla famiglia Raimondo il cordoglio di Termolionline.