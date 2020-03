Esce fuori strada alla guida della sua Fiat Panda, disavventura per un 66enne

PALATA. Un 66enne esce fuori strada sulle curve che portano a Palata, ma per fortuna se la cava senza l'intervento del 118. E' avvenuto stamani, intorno alle 10, in prossimità del bivio del paese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno verificato le condizioni del conducente e l'hanno aiutato a rimettere in strada l'utilitaria.