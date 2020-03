Nessun permesso sindacale illecito alla Teramo Ambiente, assolto Aly Soliman

TERMOLI. A distanza di poche settimane dalla precedente, nuova assoluzione in un tribunale penale, a Larino, per l’ex sindacalista dell’Ugl Aly Soliman “perché il fatto non sussiste”. Venerdì pomeriggio, alle 15.30, il giudice del Tribunale di Larino ha pronunciato il dispositivo con cui Soliman, oggi in servizio presso la Rieco Sud, è stato scagionato dall'accusa di truffa ai danni del suo ex datore di lavoro TeAm.

Soliman fu accusato e denunciato dall'ex amministratore delegato della Teramo Ambiente, Luca Ranalli, di aver usufruito di permessi sindacali dichiarati illegittimi dinnanzi al giudice del lavoro Daniele Colucci. Con questa sentenza è stata accertata durante il processo la piena legittimità dei permessi sindacali usufruiti da Soliman.