Segnalano la pantera nera sulle Piane di Larino ai Carabinieri, ma era solo un grosso cane

LARINO. Davvero psicosi allora, oppure la non consapevolezza di come sia fatta davvero una pantera nera. Ormai gli avvistamenti in Puglia e Molise sono a decine, ma chi l'ha vista davvero?

Nel giro di 3 giorni due le segnalazioni al 112 della compagnia Carabinieri di Larino. Gente che ha avvistato l'esemplare sulle Piane di Larino. Ma sia nel primo che nel secondo caso si trattava di un grosso cane nero, peraltro di proprietà, che si trovava all'interno di un appezzamento ampio e recintato.

I militari dell'Arma sono andati sul posto e hanno così scongiurato la presenza della pantera nera.