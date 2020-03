TERMOLI. Ha suscitato notevole interesse e curiosità la notizia della multa da 15mila euro comminata a un bar della città di Termoli per aver servito alcolici fuori orario.

Ebbene, al di là della caccia al barista trasgressore, c’è un modus operandi poco edificante sulla costa.

Locali che pur di rimpinguare la cassa non disdegnano di infrangere la legge e continuano a servire e somministrare bevande alcoliche ai minorenni, che poi le consumano in luoghi appartati tra loro. Come emerge di domenica mattina presto, ad esempio sulla strada litoranea, dove ci sono le bottiglie vuote che si sono scolati nottetempo. Scempio che si aggiunge al degradante disagio giovanile e a chi non si cura di rispettare le norme. Immediatamente, stamani, dal Comune di Termoli è partita la segnalazione alla Rieco Sud che con mezzi e dipendenti si è recata tra porto turistico e Rio Vivo per ripulire dai rifiuti lasciati dopo i bagordi notturni del sabato sera.