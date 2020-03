E' morto il mitico "Cesarino" D'Agostino, storico artigiano delle due ruote

TERMOLI. Chi non ha mai sentito parlare di Cesarino? Quando si deve parlare di una persona che ci ha lasciati in questa vita terrena, facendo un ricordo suo, è facile spesso cadere nella retorica ricoprendo di elogi e di belle parole la memoria del defunto. Ma nel caso di questo ricordo per Cesare D'Agostino, conosciuto a Termoli come il mitico "Cesarine", l'uomo che ha avuto le mani d'oro che aggiustava tutto quello che si muoveva soprattutto su due ruote, dal triciclo dei bambini alle motociclette, non c'erano segreti per lui. Questa mattina dopo che noi di Termolionline, lo avevamo festeggiato assieme ai suoi familiari a Gennaio scorso per il suo 90° compleanno, Cesarino ha lasciato la sua vita terrena nel letto di casa sua sul corso Nazionale, circondato dall'affetto e l'amore della moglie la signora Sandrina, e i figlioli Rosanna, Maria Grazia ed Enzo, i generi Antonio e Nicola e la nuora Angiola e quelli che erano la sua gioia nipoti e pronipoti. Cesarino, dire di lui che era un vero galantuomo d'altri tempi non è abusare in elogi, era proprio questo, sempre disponibile e ascoltava sempre tutti, dalla fine degli anni 50 e fino alla soglia del 2000 quando aveva l'officina in via Duca degli Abruzzi. In tantissimi hanno avuto bisogno della sua opera riparatrice sua.

Era uno che non diceva mai di no a nessuno, poteva sembrare a volte un burbero, ma chi lo aveva imparato a conoscere sapeva che dietro quello sguardo rude con le rughe sul viso, dopo pochi secondi si lasciava andare ad un sorriso sardonico e una battuta delle sue e tutti scoppiavano a ridere.

Andare da lui in officina non era solo andare per riparare un guasto al proprio mezzo a due ruote, era anche passare dei momenti in allegria.

Il mio ricordo di lui sereno è di qualche anno fa quando giù aveva appeso la chiave inglese e il cacciavite al muro, un sorridente saluto mentre transitavo per il corso Nazionale sotto casa sua e lui affacciato al balconcino all'ultimo piano di casa sua assieme alla sua signora Sandrina mi chiamò per salutarmi, io richiamato dalla sua voce alzai lo sguardo verso di lui e con un cenno di mano lo salutai sorridendo anche io. Ecco voglio serbare questa bella immagine di lui sereno e sorridente, come la foto che abbiamo scelto dal calendario arti e mestieri di Stefano Leone, che ritraeva in uno dei dodici mesi, proprio lui mentre era intento ad aggiustare una gomma della ruota di bicicletta , cioè il suo mestiere la sua arte lavorativa. Addio Mitico Cesarine, uno degli ultimi personaggi che hanno caratterizzato con il suo lavoro artigianale un'epoca termolese.

I funerali si terranno domani, martedì 3 marzo, alle ore 15.30 presso la chiesa sant'Antonio. La nostra redazione si stringe al dolore della famiglia D'Agostino ed esprime le più sentite condoglianze alla moglie signora Sandrina, ai figli Rosanna, Maria Grazia ed Enzo, i generi Antonio e Nicola e la nuora Angiola e tutti gli altri familiari.