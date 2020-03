Coronavirus in Molise, controlli su chi ha avuto contatti con la famiglia della 60enne

CAMPOBASSO. Altre persone da controllare nella catena di contatti che la famiglia 'zero', quella che ha portato il contagio in Molise, da Montenero di Bisaccia, ha avuto nelle ultime due settimane, cioè da quando la 60enne è stata in Campania per partecipare a una manifestazione di Carnevale.

Risultato positivo al tampone il marito della donna, trasferito col 118 ieri sera all'ospedale Cardarelli di Campobasso insieme a un'altra familiare; secondo alcune indiscrezioni altre persone sono state ricoverate al reparto Malattie infettive del presidio ospedaliero regionale, per gli opportuni controlli e altri ne seguiranno in giornata. Raccomandata la quarantena a domicilio al figlio della paziente, che non aveva avuto stretti contatti con la stessa risiedendo in altra abitazione.

Nel mentre sono state chiuse per sanificazione le postazioni del 118 di Termoli e Montenero, temporaneamente trasferite alla Misericordia. In quarantena i quattro operatori sanitari che hanno trasportato la paziente ieri mattina.