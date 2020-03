Positivi anche i due familiari della 60enne montenerese, in allerta la protezione civile

MONTENERO DI BISACCIA. Dall’ospedale Cardarelli arrivano le conferme sulla positività al tampone per il CoVid19 del marito e della familiare della donna montenerese, ricoverati ieri sera. Anche per loro, come per la 60enne, il riscontro definitivo arriverà dallo Spallanzani di Roma.

Dal Comune di Montenero nel frattempo, alla luce dei nuovi casi, sta per essere allertata la protezione civile.