​Paura a Rio Vivo: a fuoco il tetto di una casa in ristrutturazione, in salvo due donne Copyright: Emanuele Bracone

TERMOLI. Paura a Rio Vivo dove, nel tardo pomeriggio di oggi, è scoppiato un incendio: a prendere fuoco il tetto di un’abitazione in ristrutturazione. Le fiamme, altissime e ben visibili dalla strada, sono state domate dalle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento termolese che le hanno spente prima che il vento le alimentasse ulteriormente.

Tantissima paura per i residenti dell’abitazione, che si sviluppa su due piani e che erano in casa nel momento in cui il fuoco ha minacciato le pareti: una 76enne, proprietaria dell’immobile e l’inquilina con un bimbo di tre anni, uscite incolumi dall’incendio che ha minacciato la struttura, seppure visibilmente sotto shock a causa della paura provata. Ancora incerte le cause all’origine delle fiamme: sono tuttora in corso gli accertamenti per verificare eventuali danni alla struttura e l’idoneità della stessa.

Grande attesa per il parere dei Vigili del Fuoco, sulla sicurezza della struttura, che consentirà, o meno, alle inquiline di poter far rientro nelle rispettive abitazioni. Sul posto, accanto al 115, anche le volanti dei Carabinieri che hanno coadiuvato il lavoro dei caschi rossi e direzionato il traffico.