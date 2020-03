PETACCIATO. Divampa incendio sulla SP163: le fiamme divorano un canneto.

Un grosso incendio è divampato a Petacciato Scalo, sulla SP163 nei pressi dello scalo ferroviario, intorno alle 16 di martedì 3 marzo. Le alte fiamme, alimentate dal vento che sta interessando la costa molisana fin dalle prime ore del mattino, hanno divorato un canneto e si sono propagate velocemente.

Alcuni automobilisti di passaggio, notando l’alta colonna di fumo e le fiamme che avvolgevano la vegetazione, hanno contattato i Vigili del Fuoco di Termoli. Difficili le operazioni di spegnimento dell’incendio: i caschi rossi, immediatamente intervenuti, hanno lottato per più di due ore contro il vento che ha incentivato l’espansione delle fiamme.

Fortunatamente non ci sono gravi conseguenze: grazie alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica e alla preparazione dei Vigili del Fuoco, non ci sono rischi per le persone. Ingente, invece, il danno all’ambiente: il fuoco si è propagato per circa un chilometro, bruciando buona parte della vegetazione, per lo più stoppie, assieme al canneto. Incerte, al momento, la natura dell’episodio.