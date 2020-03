Estorsione, cinque arresti della compagnia Carabinieri di Termoli in 3 regioni

TERMOLI. Brillante operazione dell'Arma dei Carabinieri della compagnia di Termoli, che al culmine di una attività investigativa portata avanti con acume, hanno arrestato 5 persone., accusate di estorsione. Il blitz, per notificare le ordinanze di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Larino, è stato compiuto in ben tre regioni. A breve maggiori dettagli dalla caserma di via Brasile.