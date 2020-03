Operaio 49enne trovato morto alla Fca, stroncato da un arresto cardiaco

TERMOLI. A distanza di alcuni anni dalla morte per infarto di Massimo Lombardi, nuovo dramma allo stabilimento Fca di Termoli. Nella mattinata di oggi, durante il primo turno, un dipendente di 49 anni, U. D. L., è stato trovato morto. Era addetto alla logistica ed è stato rinvenuto senza vita nella tradotta che guidava. A stroncarlo un arresto cardiaco. Per adesso l'area di lavoro è stata delimitata e sono in corso gli accertamenti alla presenza dei Carabinieri della compagnia di Termoli.