TERMOLI. Da 48 ore in preda al panico. Sono i dipendenti dell'ospedale San Timoteo, che ci hanno contattato, con una istanza precisa: «Vogliamo fare il tampone!»

«La situazione vi è sfuggita di mano o forse la gestione non è proprio comprensibile. Noi lavoriamo e abbiamo lavorato a stretto contatto (documentabile) con la dottoressa e l'infermiere risultati positivi al test del Coronavirus, ebbene pensate che qualcuno ci abbia contattato per dire ragazzi come state? Oppure per fare il tampone? Assolutamente no. Ieri è stato fatto a chi stava in servizio che paradossalmente non aveva avuto contatti con i positivi! Se questo non è sufficiente, un genio qualsiasi questa mattina pretendeva da noi il rientro in corsia, così semplicemente senza evidentemente conoscere la legge! Le direttive Nazionali impongono la quarantena a tutti quelli che sono stati in contatto con un positivo. La nostra domanda è in mano a chi stiamo? E sopratutto è così che tutelano la salute pubblica? A distanza ormai di 3 giorni, stiamo ancora aspettando che qualcuno ci contatti».

«Oggi regna il caos più assoluto, nessuno in direzione è a conoscenza della situazione. Non ci sono ausiliari. A nostra richiesta ci viene risposto non sappiamo che farvi. Possiamo lavorare così? E soprattutto chi tutela noi da questa situazione precaria e soprattutto non igienica?