Mezzo pesante in fiamme sull' A14 tra Val di Sangro e Lanciano

VAL DI SANGRO. Un mezzo pesante è andato improvvisamente in fiamme questa mattina mentre era in transito sull'A14, tra i caselli di Val di Sangro e Lanciano in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli uomini della Polizia del distaccamento di Vasto sud. Disagi al traffico durante le operazioni di spegnimento del rogo con l'autostrada che è stata momentaneamente bloccata.

Da Autostrade per l'Italia fanno sapere che: "Sulla A14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Lanciano verso Ancona è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un camion che ha preso fuoco al km 415, con presenza di fumo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda.

Si deve uscire obbligatoriamente a Val di Sangro e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Lanciano.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso."

GUARDA IL VIDEO: