82enne di Termoli in rianimazione dopo la settimana bianca, è il 15esimo contagio in Molise

TERMOLI. Cambiano il rapporto tra pazienti in terapia intensiva e quelli ricoverati in malattie infettive. Tre le persone ora in rianimazione, si tratta di un 82enne di Termoli l'ultimo trasferito, mentre in 5 sono in malattie infettive. Inoltre, ci sono 247 persone in isolamento volontario e 160 sorvegliati.

Si attendono inoltre i risultati dei 57 tamponi che mancano sullo stock di 95 effettuati a Termoli, all'ospedale San Timoteo, tra degenti e operatori sanitari.

L'82enne, risultato positivo al test del Covid19, era uno dei cittadini partecipanti alla settimana bianca in Trentino. E' stato trasferito stamani in ambulanza dopo che le sue condizioni si erano aggravate mentre era in isolamento volontario a casa.