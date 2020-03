In rivolta anche i detenuti nel carcere di Isernia

ISERNIA. Anche a Isernia i detenuti della locale Casa circondariale sono in rivolta per le stringenti misure intraprese al fine di limitare l'epidemia di Coronavirus che attanaglia l'Italia intera. Il blocco dei colloqui tra i detenuti e i familiari e gli avvocati ha dato il via ad una protesta in molte carceri italiane e, in alcuni casi, gli scontri con le forze dell'ordine intervenute hanno causato delle vittime tra i detenuti e delle evasioni di massa come avvenuto nel pomeriggio a Foggia. Al momento al carcere di Ponte San Leonardo a Isernia sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e i Vigili del Fuoco.